AIT願向立法院說明國防預算 黃國昌：我們還沒有僭越到這地步

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但二度在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言也罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。

民眾黨立法院黨團今天舉行「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，對於谷立言願意為了軍購向立法院說明，黃國昌稱，中華民國是一個民主法治的國家，在一個民主法治的國家當中，行政跟立法院權彼此之間如何相互監督、制衡跟互動，應該有的分際，相信美國這個老牌的民主國家非常的清楚。

黃國昌表示，美國行政權跟國會應該怎麼互動，相信有非常傳統的歷史，也有非常好的民主憲政秩序。

黃國昌指出，中華民國針對相關重要議案來進行討論的時候，立法委員監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。他表示，自己跟谷立言見過面，相信谷立言對於正常民主國家憲政秩序下，行政、立法應該怎麼互動，應該是有這樣的認識跟了解。

