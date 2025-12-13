AIT願向立院說明國防預算！黃國昌「低聲溫柔」回應：沒有僭越到這地步...詹凌瑀諷：見到美國爸爸「膝蓋就軟」

總統賴清德提出1.25兆國防特別預算，卻在立院二度遭國民黨、民眾黨聯手封殺；美國在台協會（AIT）處長谷立言罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。民眾黨主席黃國昌昨（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。不過，資深媒體人詹凌瑀直指，黃國昌對此議題「消音」，是因為見了美國爸爸「膝蓋就軟」。

詹凌瑀昨日於臉書以「咆哮獸怎麼突然消音了？黃國昌見了美國爸爸膝蓋就軟」為題發文指出，當黃國昌回應谷立言表態當國防特諜預算案進入立院的預算審查階段時，願意回答立委們的問題一事，讓她「差點認錯人」。詹凌瑀直呼，「這還是那個在立法院對著台灣官員青筋暴露、口沫橫飛的黃國昌嗎？」

詹凌瑀表示，針對AIT處長谷立言大方表示願意到立法院說明1.25兆國防預算，「我們國昌老師竟然突然變得溫良恭儉讓，說話輕聲細語，還搬出什麼憲政體制、行政立法分際、不敢僭越監督外國官員的大道理來擋」。

詹凌瑀嘲諷，「哈囉？國昌老師，你平常罵台灣官員的時候有在管分際嗎？你平常對於沒有調查權的事項大放厥詞時，有在管憲政嗎？」她質疑，「怎麼遇到美國AIT，你的咆哮開關就被強制關閉了？」

詹凌瑀直言，「說穿了，黃國昌這就是在找藉口龜縮」。詹凌瑀點出，黃國昌心裡很清楚，擋國防預算這件事美國非常在意，AIT都已經把話講得這麼白了，說期待回答立委問題，「黃國昌不敢正面跟美國對幹，怕惹怒真正的美國爸爸，所以只好用這種文謅謅的理由來推託」。

詹凌瑀諷刺，「畢竟大家都知道國昌老師跟美國的淵源頗深，兒子是美國人這件事他可沒否認過，面對這種切身利益，他當然要乖得像隻綿羊」。詹凌瑀續指，更巧的是，美國最近剛好出了一招殺手鐧，「AIT宣布未來申請H1-B等美簽，必須把社群媒體帳號設為公開供審查」。

詹凌瑀認為，「這招根本就是針對那些一邊享受美國資源、一邊在台灣散播疑美論、配合認知作戰的人而來的」。她說，試想一下，「如果美國簽證官打開某人的臉書，發現滿滿都是阻擋台灣自我防衛、唱衰台美關係的言論，你覺得這簽證還過得去嗎？」

詹凌瑀表示，難怪黃國昌現在講話要這麼小心翼翼，連聲音都變溫柔，「因為他知道，美國爸爸正在盯著看」。詹凌瑀說，黃國昌現在不只是明年（2026）卸任立委後要面對北檢的司法調查，「連未來的美國路可能都要被自己堵死了」。

最後，詹凌瑀批評，看著黃國昌那副不敢造次、卻又急著幫自己找台階下的模樣，真的是標準的色厲內荏，「在台灣人面前像頭獅子，在美國人面前像隻乖貓，這種雙標的政客，真的讓人看破手腳」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書）

