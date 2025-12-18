AIT驚傳疑似出現爆炸包裹 防爆小組到場確認：虛驚一場

美國在台協會（AIT）台北辦事處今（18）日上午驚傳收到可疑包裹，警方獲報後立即趕赴現場處理，並出動刑事局防爆小組到場戒備。經防爆小組人員打開包裹檢查後，確認內容物僅為雜物及垃圾，並非爆裂物，虛驚一場。AIT宣布今日所有簽證面談改期至明天同一時段進行。

AIT台北辦事處。（圖／報系資料照）

AIT發布聲明表示，今天上午警方從AIT館舍取走一個可疑包裹，經過現場初步檢查後確認包裹並無危險。AIT感謝警方的密切配合和迅速處理，並強調這再次彰顯了台灣第一線人員的卓越能力。

據了解，該可疑包裹為紙箱形式，收件者欄位以英文標註美國總統川普（Donald John Trump）及臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的名字。防爆小組人員在現場拆封檢視後發現，紙箱內裝的全是雜物和垃圾，並非危險爆裂物。目前該包裹已交由內湖分局處理，警方將循線追查寄件者身分。

美國在臺協會。（圖／報系資料照）

針對業務調整部分，AIT指出，18日所有簽證面談都改期到19日同一時段舉行。若申請人無法出席19日的面談，可透過「GSS」簽證預約網站重新進行預約，其他日期將開放更多名額供民眾選擇。

此外，美國公民服務處（ACS）的預約已改到18日下午1點進行，若民眾當日下午無法到場，可聯絡ACS重新預約。AIT強調，除了簽證面談及部分業務調整外，其他業務均照常進行，未受此事件影響。

