AIT高層接連來訪 盧秀燕以提燈、珍奶會友：盼加強台美經貿文化交流

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）於前（28）日拜會台中市政府，由台中市長市長盧秀燕親自接待。這是繼AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）甫於1月下旬拜訪台中後，短期內再次有AIT高層官員來訪；盧秀燕贈送谷立言中台灣燈會限定「姆明（MOOMIN）」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方彼此祝賀新年快樂，會談氣氛熱絡，雙方也就經貿合作、產業發展、文化交流及城市治理等議題進行深入討論。

盧秀燕表示，台中市近年持續推動多項重大市政建設，包括國際會展中心啟用，以及智慧製造與精密機械產業聚落蓬勃發展，台中市樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。

谷立言表示，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。他也提到，今年適逢美國建國250週年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

盧秀燕表示非常歡迎AIT前來台中舉辦美國建國250週年相關慶祝活動；同時，她提到原是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規劃台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，邀請谷處長屆時蒞市參加開幕典禮。

而於1月下旬拜訪台中的藍鶯，盧秀燕則以食會友，雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼在現有的良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

台中市政府表示，中台灣是精密工業重要聚落，台中更擁有全球重要的半導體、自行車、精密製造、航太、光學等9大產業聚落，有許多領先世界的隱形冠軍；除此之外，台積電在台中的各項上下游產業供應鏈也完整而繁茂，在美國人才與製造業交流投資中具深厚潛力。

同時台中也是珍珠奶茶的發源地，盧秀燕與貴賓一同品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶。藍鶯表示，對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，她也提到在美國有各式風味的珍珠奶茶，但最喜愛的還是純粹道地的台灣珍奶口味。

台中市副市長鄭照新也分享一中商圈有相當多元的美食，邀請藍鶯親自體驗台中的夜市美食文化。會後也特別準備台中在地梨山茶葉及鳳梨酥與貴賓分享，希望訪賓們能記得屬於台中獨特的滋味，也期待未來再次造訪。

市府秘書處表示，藍鶯為美國資深外交官，自2020年5月起擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事，負責協調美國對台政策，是美台非官方交流的核心橋樑之一。市府與美國在台協會關係友好，互動密切，包括谷立言、前處長孫曉雅等該處官員皆多次蒞臨台中拜會或參訪，也經常派員參與市府各項活動。

照片來源：台中市政府提供

