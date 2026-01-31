AIT高層接連拜會 盧秀燕表態：基於國家安全至上「支持適當增加國防支出」

台中市長盧秀燕。台中市政府提供



記者周志豪／台北報導

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯與處長谷立言近日接連拜會台中市長盧秀燕，外界關注是否提及軍購。盧今受訪僅回應，台中與美國之間有非常深厚的情誼，往來密切，這兩次會談都很順利，交換議題廣泛。

至於對軍購案看法，盧秀燕表示，基於國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但應該要買哪些東西？買的東西對我們國家國防有沒有幫助？也希望能準時交貨，這些立委也會審查。

立院昨天三讀修正衛廣法，中天新聞台有望重新上架有線電視平台。盧秀燕肯定，我們是民主自由國家，對於媒體言論自由應該予以捍衛。

台中今天傳出有生母因感情與生活壓力，餵食3歲、8歲兒子不明藥物致死。盧秀燕表示，對案件感覺沉痛不捨，第一時間台中警消已介入處理，也已指示社會局介入釐清與協助家屬，檢調也偵辦中。

盧秀燕呼籲，全案在檢調與家屬沒有釐清前，對於沒有證實的內容，希望外界尊重家屬心情，竟量不要轉述。

