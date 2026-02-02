AIT高層接連造訪 盧秀燕傳3月赴華府？ 點燃2028總統選戰起手式

傳3月訪美，盧秀燕（第一排右二）未證實僅回應：城市外交很重要。（本報資料照片）

在AIT華盛頓總部執行理事藍鶯、美國在台協會處長谷立言近日相繼拜訪台中後，政壇盛傳台中市長盧秀燕將於3月啟程訪美，且目標極可能直抵美國政治核心城市華盛頓。面對媒體追問，盧秀燕2日在公開行程中始終維持招牌式的優雅微笑，未正面證實，僅強調城市外交是市政重要環節，但其「笑而不答」的從容姿態已留給外界無限想像空間，更被視為是為2028年總統大選關鍵起手式。

地方人士指出，這場外交動作絕非單純的城市交流。回顧2020年，盧秀燕曾因「萊豬」議題與時任AIT處長酈英傑關係一度緊繃，但近年來，盧秀燕在對美路線上展現極高的政治彈性與戰略高度。1月28日谷立言親自南下拜會時，盧秀燕不僅致贈中台灣燈會限定的「姆明」小提燈，更主動邀請谷立言參加下半年完工、原址為美軍俱樂部的「美村綜合服務園區」開幕典禮，此舉巧妙利用歷史連結釋放友善訊號，顯示其正有計畫地重新建構與美方的實質信任關係。

事實上，盧秀燕的外交布局早有脈絡可尋。身為淡大國際事務與戰略研究所碩士，並有立法院國防外交委員會歷練，她對國際政局運籌並不陌生。此次出訪傳出由曾任外交部北美司長、對美體系瞭若指掌的前副市長令狐榮達在後方運籌帷幄，其幕僚團隊的專業色彩與層次，遠超一般地方首長規格。

不同於過往出訪美西、新加坡或日澳的性質，若此次訪美行直抵華府，將被解讀為赴美進行實質「探路」與溝通。在台灣大選慣例中，赴美「面試」往往是邁向大位的重要指標，盧秀燕此刻的精準出擊，無疑是在鞏固其藍營共主的領先地位。

尤其谷立言在拜會中特別提及台中是AI、無人機等戰略產業的重要聚落，這與美方近年推動的印太供應鏈韌性不謀而合。盧秀燕透過城市外交包裹政治意圖，既維持了「守護台中」的市政人設，又在高層互動中展現處理國政的能力。儘管盧秀燕今日面對3月行程規畫依舊保持神祕，但在AIT高層密集拜訪與訪美消息頻傳的加持下，盧秀燕從台中走向全台灣、甚至走向國際的政治劇本，顯然已經進入正式排演階段。

