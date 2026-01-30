AIT高層1周2度訪問台中！盧秀燕城市外交再突破

台中市長盧秀燕的城市治理能力獲得國際肯定，美國在台協會（AIT）高層官員近日密集訪問台中。AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）於24日訪台中，AIT處長谷立言（Raymond Greene）則於28日拜會，兩位美對台非官方交流核心人物在1周內接連造訪，凸顯台中在國際關係拓展上的重大成果。

盧秀燕致贈谷立言中台灣燈會「姆明」小提燈。（圖／翻攝台中市府官網）

藍鶯24日蒞臨台中，盧秀燕親自接待，雙方針對經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見。會談氣氛熱絡，雙方期盼在現有良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

谷立言28日拜會台中市府時，同樣由盧秀燕親自接待。谷立言表示，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。谷立言說，今年適逢美國建國250周年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

盧秀燕對此表示「非常歡迎」，同時她也提到，原是美軍俱樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕。盧秀燕指出，未來該園區將作為社福、親子及非營利空間，並規畫台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，將邀請谷立言屆時蒞市參加開幕典禮。

AIT華盛頓總會執行理事藍鶯訪問台中。（圖／翻攝台中市府官網）

谷立言是台美友誼深化的見證人，長期推動台美各領域交流。藍鶯則在華盛頓總部負責協調美國對台政策執行，兩人都是美對台非官方交流的核心人物。兩位AIT高層在1周內接連拜訪盧秀燕，不僅彰顯台中市在城市治理上的成就，更展現盧秀燕在國際外交領域的吸引力與影響力。

