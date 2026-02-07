AIT高層15天3訪盧秀燕 台美關稅協議月中簽署送立法院

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）自1月下旬起，15天內3度造訪台中，台中市長盧秀燕皆親自接待。據透露，台美關稅協議預計2月中旬簽署，簽署後將送交立法院批准。谷立言盛讚台美經貿邁入「黃金時代」，點名台中AI產業是美國供應鏈關鍵夥伴。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）數度造訪台中，與台中市長盧秀燕會面。（翻攝自AIT臉書）

谷立言6日深入台中精密機械科技創新園區參訪工具機龍頭台中精機，隨後與盧秀燕等人一同參加由立法院副院長辦公室、台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部三大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。

廣告 廣告

谷立言在會中表示，台美經貿關係已攀上新高峰，正式邁入「黃金時代」，特別點名台中在實體AI與機器人產業具備深厚實力，是美國推動再工業化過程中，建立安全且可靠供應鏈不可或缺的關鍵夥伴。

盧秀燕在座談會中強調，台中與美國長期維持深厚情誼，雙方互動核心在於「把餅做大」，台中擁有半導體、晶片及精密機械三大產業支柱，是發展AI產業最理想的城市。

出席座談會的還包括工研院副院長胡竹生，以及台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、機械公會理事長莊大立等產官學研領袖，展現中部產業「團結打國際盃」積極求變的拚勁。

據與會者透露，去年面臨挑戰的台美關稅協議談判已大致底定，早上他與谷立言再度確認，應該在本月中旬希望可以簽定，簽定以後立法院當然應該可以盡速來批准，屆時將為台灣隱形冠軍產業提供長期且穩定的發展方向。雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加等協議。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）數度造訪台中，與台中市長盧秀燕會面。（翻攝自AIT臉書）

行政院長卓榮泰6日受訪則僅表示，「關稅正在努力促成雙方最後的談判」。

據指出，美國在AI軟體發展快速，從生成AI到實體AI需要軀幹，這正是台中產業的強項。台中黃金縱谷為機械、工具機、關鍵零組件等重鎮，加上光學、航太等產業，都有助於機器人產業發展，希望未來結合產官學打造台中AI機器人智慧園區，在下一個世代產業中，讓台中成為機器人產業的心臟。

針對美方高層頻繁現身台中，外界揣測可能與盧秀燕傳出將於3月訪問美國有關，谷立言對此大方回應表示「歡迎」。盧秀燕未回應訪美傳聞，只強調重點在產經合作。

國民黨立委廖偉翔在臉書發文指出，半個月內美國代表三度來訪台中、三顧茅「盧」，賴清德總統最害怕的事情終究發生了。可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔指出，政治上盧秀燕有足夠份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。針對台美協議與軍購案的進度，江啟臣認為，解鈴還需繫鈴人，不管預算、特別預算目前卡關，卡關因素還是回到政黨領袖之間還是要接下來好好談，盼朝野領袖發揮智慧，能夠趕快解除目前的僵局。

鄭麗君與美國關稅談判達成協議。（翻攝自卓榮泰臉書）

延伸閱讀

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員！金馬影帝莫子儀怒斥：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身家屬無法接受「保險黑名單」 網友轟：制度殺人！

民視《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！網怒揭電視台草菅人命「護墊這麼小是省錢嗎？」