AIT：台灣人赴美5簽證社群帳號15日起須設為公開 有人開始刪文

AIT公告，自12月15日起，所有申請5種簽證者，必須將其社群媒體帳戶調整為「公開」，以便進行必要的審查。(圖片來源/pixabay)

美國海關與邊境保護局（CBP）宣布備受爭議的新規定，以強化入境審查，規定所有42個免簽國家的外國遊客，包括台灣、日本、英國、法國、澳洲等國公民，必須提供過去5年的社群媒體歷史記錄，作為入境美國的強制條件。

遵循美國國務院公布的命令，美國在台協會（AIT）公告，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

AIT公告自12月15日起，5簽證須將社群媒體設為公開

這項新規定引起熱議，有評論員狂酸特定人士要開始大刪文章了。根據AIT官網的簽證說明，H1-B為非移民專業性職業工作人員，H-4為H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民，配偶不得在美工作，21歲以下子女可上學；剩餘需要檢查的身分為F、M、J學生簽證。

加拿大媒體《Toronto Star》報導，美國要求部分遊客提交5年社群媒體歷史紀錄，這項新的入境規定已於12月10日（週三）在美國政府的「聯邦公報」（Federal Register）上面正式發布，為了大幅改變短期遊客和商務旅客使用的旅行授權電子系統（ESTA）申請流程。

數位權利組織電子前沿基金會的索菲亞·科普發表的聲明批評新規定，聲稱新命令可能會加劇對公民自由的損害。移民專家表示，ESTA申請者的等待時間可能會延長。

除了Xbox和Instagram等社群媒體平台的帳號資訊外，新命令還強制要求收集其他高度私人的訊息，並援引1月份的一項行政命令，包括審查過去10年使用的電子郵件地址、過去5年的電話號碼以及家庭成員的詳細信息。

美國海關與邊境保護局（CBP）預估，一旦這些影響深遠的變革實施，每年將有超過1,400萬人受到影響，主要涵蓋免簽國家的旅客。

免簽旅客將提交社群媒體5年紀錄才能入境美國

CBP周二在美國國務院的《聯邦公報》上發布的通知，將強制規定免簽國家的某些旅客提交個人資料、過去5年社群媒體紀錄，以及其他高價值訊息，例如他們的DNA和家庭成員的個人信息。

除了社群媒體核查外，該通知還指出，CBP將在ESTA申請中增加幾個「高價值資料欄位」。這些資訊包括過去5年內使用的電話號碼、過去10年使用的電子郵件地址，以及家庭成員的姓名和生日。申請人還需提供生物辨識數據，包括「臉部、指紋、DNA和虹膜」。

公眾可於公告後60天內針對這項建議提出意見。而目前，這些旅客只需要申請ESTA的豁免，但仍需提供部分個人資料。

擬議的規定將影響使用ESTA系統的外國旅客。ESTA是一種電子申請與驗證系統，供入境美國的免簽42個國家的公民入境，停留美國時間最長可達90天。使用ESTA系統的國家包括澳洲、日本、以色列、許多歐洲國家例如英國、法國和德國。

加拿大不屬於ESTA，持有加拿大護照的公民無需申請ESTA，新的提案不會影響加拿大公民過境。

