AIT一天丟2則重量級消息！她驚喊「台灣人撐住」：國際盟友不演了

政治中心／黃韻璇報導

12月15日起，申請「這5種簽證」要接受社群審查，圖為AIT美國在台協會。 （圖／資料照）

美國在臺協會（AIT）昨（10）日連續宣布2件事，首先是自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查；接著提到美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）。針對美方釋放的訊號，科技專家許美華就表示，「國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」

美國國務院日前發布相關命令，所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證都需要經過審查，現在審查範圍擴大至H-1B和H-4申請者。根據美國在台協會官網簽證說明，H1-B為非移民專業性職業工作人員，H-4則為H-1B簽證持有者的配偶或21歲以下孩子的非移民，配偶不得在美工作，21歲以下子女可上學；剩餘需要檢查的身分為F、M、J學生簽證。

此外，AIT還發布「美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性」新聞稿，提到美國與澳洲致力尋求更多合作機會，以推動印太地區可信任的資訊與通訊科技發展，並對通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）順利完工表示肯定。這項總額5600萬美元的計畫由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。

AIT公布「美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性」，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）。（圖／翻攝自AIT臉書）

對此，科技專家許美華就表示，AIT真的很猛，一天丟出兩條重量級消息，一個是台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文；另一個就是美、台、澳、日、紐五方合作，強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）。

許美華指出，這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦，位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜。她分析，台灣加入這個聯盟，很像烏克蘭想要加入北約的概念，烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約。之後，誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪「美、台、澳、日、紐」五眼聯盟的五個國家。

許美華直言，「中國權宜船再不長眼亂挖台灣的海底電纜，最好小心一點不要捅到馬蜂窩。台灣真的正在面對最好跟最壞的時代。國內政局從來沒有如此凶險，但國際盟友卻是前所未有的持續力挺台灣。國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」

