AIT一天連發兩文！她示警「台灣人撐住」：國際盟友不演了

美國在台協會（AIT）本月10日在臉書一連發出兩條重要訊息，有專家認為「國際盟友愈來愈不演了」，也喊話台灣人要撐住。

科技專家許美華在臉書發文指出，「AIT真的很猛，一天丟出兩條重量級消息」，一個是台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文，另一個則是美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」，內文提到「這項總額 5,600 萬美元的計畫，由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。」

許美華坦言，這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜「台灣加入這個聯盟，很像烏克蘭想要加入北約的概念，烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約。之後，誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪美、台、澳、日、紐五眼聯盟的五個國家。」

許美華認為，「中國權宜船再不長眼亂挖台灣的海底電纜，最好小心一點不要捅到馬蜂窩，台灣真的正在面對最好跟最壞的時代，國內政局從來沒有如此凶險，但國際盟友卻是前所未有的持續力挺台灣。國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」

