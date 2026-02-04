AIT：尊重台灣政治程序 盼與立院辯論

民眾黨主席黃國昌日前接受專訪時批評，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」。對此，AIT昨回應，尊重台灣政治程序，並重申歡迎台灣的1.25兆國防採購特別預算。

藍白阻擋行政院1.25兆國防特別條例，僅付委民眾黨團版本，使谷立言先前表態「自由不是免費」等言論。但黃國昌認為，谷立言態度與華府落差很大，且谷立言介入台灣內政太深、配合行政院長卓榮泰演戲，倘若台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序。

美國在台協會昨回應，「我們尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠辯論。」美國國務院與美國在台協會已多次公開表示，並也已向台方清楚說明，「我們歡迎台灣宣布的400億美元（約1.25兆新台幣）國防採購特別預算」。

另外，藍白除了阻擋院版1.25兆國防特別條例外，也尚未審查國防一般預算，使美國跨黨派參議員近日接連在社群平台X發聲，質疑在野縮減我國國防支出。民眾黨則透過X發文回應，作為民主國家，台灣依循法律程序增強國防能力，但這已超出年度常規預算的範圍。

民眾黨寫道，根據台灣的《預算法》規定，特別預算須先取得立院授權，行政部門才能提交正式預算提案，因此民眾黨提出自己的特別預算版本草案，此草案旨在提供必要的法律授權，以便行政部門能順利進行對美軍購。

民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨、民眾黨是破壞台美關係最大的殺手，一直向極權獨裁國家中國示好，因此以美國為首的民主國家看在眼裡，當然覺得破壞台灣跟所有民主國家關係的人，就是在野黨。

陳培瑜直言，台灣國防安全必須要有自己的力量、預算及決心，才可以有好的生活跟工作發展，但在野黨立委似乎認為台灣加強國防、強化自己是件荒謬的事，這就是在野黨想配合中共一貫操作的決心跟態度。