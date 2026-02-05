AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字

政治中心／綜合報導

立法院在1.25兆國防特別預算案藍白持續聯手阻擋，民眾黨主席黃國昌日前針對美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，痛批谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，引發熱議，對此，AIT直球回應「尊重台灣的政治程序」並歡迎台灣宣布「400億美元國防採購特別預算」，政治工作者周軒大讚AIT示範了什麼叫做「罵人不帶髒字」。

黃國昌質疑谷立言越權，遭AIT不帶髒字洗臉。（圖／民視新聞網）

針對國防特別預算案卡關，AIT近期多次發聲強調軍購重要性，直言「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下提供幫助」。對此，黃國昌反擊認為AIT表現得與台灣官員無異，甚至聲稱谷立言的態度與華府高層存在落差。面對質疑，AIT做出兩點機智回應：第一，強調尊重台灣的政治程序，但「期待立法院就如何建立有效自我防衛能力進行真誠的辯論」；第二，AIT明確表示，美國國務院早已多次公開歡迎台灣宣布的「400億美元」（約合台幣1.2兆元）國防採購特別預算。

周軒剖析AIT發言功力，大讚機智回應洗臉黃國昌。（圖／民視新聞網）





針對AIT的回應，周軒在臉書發文回應「簡單兩小段話，展現出AIT的發言功力」，他解釋AIT的言論「第一段，AIT表示我們很尊重台灣的政治程序啊，我們很想看到你們的立法院趕快審查國防特別預算，趕快進行討論辯證什麼需要什麼不需要，反正你們有位立法委員整天要別人跟他辯論，那就來辯」，第二段AIT指歡迎的是台灣宣布的「400億美元國防採購特別預算」，周軒表示換算成台幣就是1.2兆，也就是行政院的國防特別預算版本，這不禁讓他忍不住大讚這就是在洗臉黃國昌「白話的說，AIT示範了什麼叫做『罵人不帶髒字』」。





原文出處：黃國昌轟谷立言介入內政！AIT「機智回應」周軒大讚：罵人不帶髒字

