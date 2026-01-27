AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯蒞臨台中 盧秀燕以美食會友

《圖說》盧秀燕親自接待美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯。

【民眾網諸葛志一臺中報導】美國在台協會(AIT)華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)於24日蒞臨台中，由市長盧秀燕親自接待。雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼在現有的良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

市政府表示，盧市長特別以美食會友，與貴賓一同品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶；藍鶯執行理事表示，此次首訪台中，對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，她也提到在美國有各式風味的珍珠奶茶，但她最喜愛的還是純粹道地的台灣珍奶口味。

市府秘書處表示，藍鶯執行理事是美國資深外交官，自2020年5月起擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事，負責協調美國對台政策，是美台非官方交流的核心橋樑之一。

此次蒞市拜會人員包含AIT華盛頓總會執行理事藍鶯、政治組副組長連景珊；市府由盧市長、副市長黃國榮、鄭照新出席交流，現場氣氛溫馨熱絡。