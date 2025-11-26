AIT：1.25兆國防特別預算「不可或缺」 期待台灣各政黨找到共同立場

美國在台協會（AIT）處長谷立言。截自AIT臉書



總統賴清德今（11/26）日宣布編列1兆2500億元國防特別預算，用於強化台灣嚇阻能力。美國在台協會（AIT）處長谷立言隨後發表聲明，明確表態支持台灣此項重大國防投資，並強調台灣正與歐洲、日本、韓國等民主夥伴站在同一陣線，共同面對全球和平與繁榮所遭遇的前所未有挑戰。

谷立言指出，面對國際安全情勢劇變，台灣此次提升國防支出「不可或缺」，尤其是在不對稱戰力的部署上，美國將持續支持台灣「快速取得強化嚇阻能力所需的關鍵戰力」，這也是《台灣關係法》及歷任美國政府一貫政策承諾的一部分。他表示，此次預算案的提出能獲得台灣「各黨派」支持，讓他深受鼓舞。

他強調，正如美國跨越黨派、長期致力於支持台灣，「我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場」，無論是追求的是民主體制的守護、市場經濟的穩定，或是促成兩岸對話及爭取國際支持的條件，「提升台灣的防衛能力都是必要的前提」。

谷立言進一步指出，確保兩岸分歧能在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對整個國際社會都具有利害攸關的事。他認為，賴清德政府此刻宣布國防特別預算，是「維持台海和平穩定的一大步」，透過強化嚇阻能力，台灣正向世界展現堅定捍衛安全的決心。

