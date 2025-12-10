AIT：12/15起申請5種美簽 社群帳號須公開接受審查

美國在台協會（AIT）在臉書提醒，從15日開始，要申請5種簽證入境美國的民眾，社群媒體帳戶的隱私設定必須調整為「公開」、以便審查。其中包含高技能人才、非移民專業性人員的H-1B簽證，以及其配偶或未滿21歲子女的H-4簽證。實際訪問在矽谷灣區工作的台灣人，認為新制恐怕衝擊當地的外籍員工，尤其是針對印度裔族群。

在美台人徐瑋涵指出，「像之前他首先提出來，就是新申請的一定要在境內，不然他就會給你很高額的申請費，現在又要加上你要把社群公開，不論是你已經有、就是你正在申請工作簽證，或者是你要有工作簽證，然後之後要申請綠卡，就是會給很大的心理壓力。」

當地台灣人透露，過去大家常說的「美國夢」，從留學、找到工作後申請簽證到申請綠卡，然後慢慢獲得移民機會，現在恐怕是難上加難。包括學術學生的F簽證或者職業訓練的M簽，還有交換學生的J簽，如果申請人的隱私設定為「私人」或「有限」，可能被認為可信度不足。

學者認為，這凸顯了川普2.0的風格，以國家安全的角度進行控管。

淡江大學戰略所所長李大中表示，「過去幾個月裡面，其實川普政府對於部分的美國大學也施展很多的壓力，比如說他要求外國留學生的數目不能超過一定的比例，尤其是單一的國家也不可以，第2個，是他不希望進入到美國唸書具有那種反以色列、反猶，或是支持比較極端主義的這些人，他是列為是不歡迎的，所以他也從好多方面下手。」

美方早在之前，就已經針對學生和交流訪客進行類似審查，如今新制更擴大範圍到高技能人才和其家屬，國務院指出，美國簽證是特權而非權利，也強調每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定。