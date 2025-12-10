AIT：12/15起申請H1B等簽證 社群帳號需設公開

記者郭曉蓓／臺北報導

美國在臺協會（AIT）今（10）日在社群媒體表示，自12月15日起，申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將社群媒體帳戶隱私設定設為「公開」，以進行必要審查。

美國國務院日前發布相關命令，所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證都需要經過審查，學生和交流訪客已接受類似審查，現在審查範圍將擴大至H-1B和H-4申請者。

AIT今日透過官方臉書說明簽證申請新知，宣布自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

根據AIT官網資訊，H1-B簽證為專業性職業工作人員簽證，H-4則是H簽證持有人的眷屬簽證，眷屬簽證在美國停留期間不得工作；F簽證是學生簽證，在美國學習機構參加非學術性或職業性的學習或訓練則是使用M簽證；J簽證為交流訪客簽證，由美國聯邦政府贊助申請人。