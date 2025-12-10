AIT：15日起申請H1B等簽證 社群帳號需設公開

（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國在台協會今天在社群媒體表示，自15起申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將社群媒體帳戶隱私設定設為「公開」，以進行必要審查。

美國在台協會（AIT）上午在官方臉書分享簽證申請新知，宣布自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

根據AIT官網資訊，H1-B簽證為專業性職業工作人員簽證，H-4則是H簽證持有人的眷屬簽證，眷屬簽證在美國停留期間不得工作；F簽證是學生簽證，在美國學習機構參加非學術性或職業性的學習或訓練則是使用M簽證；J簽證為交流訪客簽證，由美國聯邦政府贊助申請人。

路透社3日報導，美國國務院12月2日發送電報給所有美國駐外機構，下令加強對高技術人才H-1B簽證申請人的審查，申請人及同行家屬的履歷或領英（LinkedIn）個人資料，以確認他們是否曾在包括假訊息、不實資訊、內容審核、事實查核、法規遵循及網路安全等領域工作。（編輯：翟思嘉）1141210