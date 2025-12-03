AIx國際x創意 新北青年推動城市成長重要力量
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府青年局長邱兆梅今（3）日於市政會議進行專案報告，分享青年局近期成果，並提出三大青年政策主軸，包含打造AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交，協助新北115萬名青年接軌職場、接軌市場、接軌國際社會。此外，為拓展新北青年的舞台，青年局將於12月27日首度舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」，以多元活動凝聚青年族群，共同為城市寫下新的篇章。
侯友宜市長肯定新北市青年局率全台之先，開辦NVIDIA、AWS等國際認證AI課程、近年也透過老街改造、公開提案競賽邀請年輕人參與新北市的更新。他強調，新北市青年局不是補助青年，而是要賦能青年一起創造新北市的未來。透過讓青年參與城市治理，讓下一代成為改變的驅動力，也提升城市治理的韌性與前進的能量。
他裁示表示，青年不是需要被照顧的弱勢，而是推動城市前進的力量；投資青年，就是投資新北的下一個十年。市長邀請新北市政府各局處共同合作，將青年人群視為城市的重要夥伴，打造一座讓年輕人願意留下來實現夢想的幸福城市。
邱兆梅指出，青年局以「科技青年、藝文青年、社會青年」三大族群為核心，提供創業輔導、職涯發展、公共參與等多面向支持，翻轉過去「服務青年」的策略模式，改以投資青年、邀請青年「服務城市」，讓新北青年的創意落地，成為推動城市成長的重要力量。
她表示，新北市是全台企業最密集的城市，在快速變化的AI浪潮下，也是最需要科技創新人才的城市，因此新北市青年局以「AI人才孵化器」為定位，於全台首先開設AI課程，積極培養青年進入職場的AI即戰力。今年更領先全台，開辦NVIDIA、AWS等國際大廠的官方認證證照課程，幫助青年接軌AI產業的最新趨勢與專業技能，迄今已協助370人取得國際證照。
另外為了打破地域限制，也針對當前產業人才需求推出免費線上課程，透過新北市青年局YouTube頻道上線，內容包含AI、數位工具、職場寫作課等，目前上架近50集節目。為了協助青年提前體驗職場，今年亦新增「新北青年實習專區」，與新北市經發局合作，將新北企業的實習職缺統整提供，助青年順利接軌職場。
邱兆梅說，為協助青年面對快速變化的職場樣貌，新北市青年局今年推出職涯服務品牌「新北有課UKO」，整合上述職涯諮詢、培力課程、職場實習建立一站式資源平台，114年已服務超過14,000人次。新北市青年局積極鼓勵青年以創意活化城市角落，其中「青年再創．老店新妝」計畫成功翻轉响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義參藥行及WASHWISE聰明洗等5間在地店家。
今年7月起更在廟街街口推出《新新常》系列音樂活動，以多元風格的獨立音樂展演，邀請更多年輕人走進新莊。而8月開幕的「中和藝文基地」目前委託台灣藝術大學團隊營運，在社宅內打造專屬藝文創作者的展演場域；將於明年開幕的「新板設計基地」，預計提供設計相關學系的作品展覽空間，基地外牆的彩虹地景彩繪，可望成為新板地區的新打卡點。
此外，青年局持續鼓勵青年發揮對公共事務的想像力，將關心公共議題的「社會青年」引導至全國性舞台。今年新北市首次以出題單位身分，參與全國最大的產學實戰競賽ATCC，以「Leave No One Behind—打造新北市成為多元共融友善城市」為題邀請同學參與挑戰。新北市代表隊「造橋鋪路」，以《育兒深呼吸》為題，針對優化臨時托育服務提出解方，研究縝密設計驚喜，榮獲全國第3名，目前正與第一線居托中心、專家討論試行方案中。
邱兆梅表示，由青年局主辦全台規模最大的SDGs提案競賽「Social Designer 青年永續社會設計挑戰賽」今年邁入第4屆，獲獎的6組學生團隊，已完成公開發表會向相關單位說明提案，不僅引發民眾對永續發展與社會責任的關注，也讓更多人聽見熱血青年的聲音。
她強調，青年局相信「城市公民外交」的重要，因此積極為新北青年建立國際交流機會。在創業方面，青年局率領多組新創團隊、藝文創業者參與國內外展會，包含NextRise 2025, Seoul、InnoVEX、Meet Taipei、Whatz藝博會、Handarty Korea韓國手創展及Busan Illustration Fair釜山插畫展等等，與國內外創投機構交流，亦與Amazon Global Selling國際電商平台合作，協助新北創業者將產品及服務接軌國際市場。
在活動方面，已具高知名度的「新北國際街舞大賽」，每年吸引國內外街舞高手參賽，今年一連兩天的活動有高達3,400多人次參與。前三名選手更能直送「CIDC天安國際街舞錦標賽」，不僅展現新北青年在舞蹈文化上的能量，也大幅提升城市的活力與國際文化影響力。
此外，新北市青年局與美國在台協會（AIT）多次攜手合作，不僅在新北市青職基地設立新北首座「美國資料專區」，提供豐富的美國文化、社會、歷史等書籍，並由美方提供美國文化講座與外交事務課程，吸引上百人參與，成功為新北青年打造與世界接軌的學習與交流平台。
邱兆梅展望未來指出，青年局將持續深化各類人才的培育、推動各項創業與培力計畫。邱兆梅本日宣布，113至114兩年間，青創基地成功協助9組進駐新創團隊募資，總金額高達3億元新台幣。邱兆梅表示，募資成果不僅展現新北創業者的創新實力，也表示新北市已和極具前景的創新方案建立深度關係，期待創業者成功打入產業鏈、甚至出海上市後，也願意服務新北產業。
