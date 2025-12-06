AIx心理學x佛法 科技與心靈的對話

AI會聊天，能畫畫，演算法懂得抓住我們的注意力，但AI真的在「理解」嗎？

由台大佛學研究中心，慧炬雜誌社共同主辦的，2025慧炬公益論壇，邀請學者專家、與佛教法師代表，以AI、心理學與佛法的交會，展開一場思辯之旅。當演算法滲入學習、醫療與人際互動，我們需要的究竟是更快的運算，還是更深的覺察？

什麼事都問AI，而它到底是理解，還是在察覺人心。

政治大學應用數學系副教授 蔡炎龍：「AI其實它的理解並不是真正的，基本上就是一個文字接龍的機器人，然後它就是很會接話的機器人，所以它並不知道它在做什麼，所以它跟我們自己的人類的，那個覺知是很不一樣的。」

台灣大學哲學系副教授 耿晴：「AI到底有沒有意識，其實最後會回到我們人類自身去問，到底什麼是意識。」

台北雲陽寺住持 法源法師：「它模仿人類理解的方式，那它跟我們人的意識最大的差別，因為人類他有自覺的能力，他有創造力 所謂的覺性 佛性，目前的AI是沒有的。」

專業領域不同，就宛如科技與心靈的三重奏。2025慧炬公益論壇，聚焦討論我們需要的是更快的運算，還是更深的覺察。

台灣大學哲學系副教授 耿晴：「如果從佛教的角度來說，它在人類的六識 ，眼耳鼻舌身意之外，還有第七跟第八識，第七識牽涉到的是自我，構成這個自我很重要的部分，就是有欲望 跟因為要，滿足那個欲望 而來的行動，AI最重要的一個重點，跟人類差別之一，是在於它沒有那個欲望，在這個意義下，我就認為說從佛教第七識，也就是自我意識 對自我的覺察，跟自我的執著 這個角度來說，AI是沒有第七識的，同樣因為它缺乏欲望 它缺乏行動，他也不會製造任何的，所謂的佛教說的業力，第八識就是剛好是負責儲存這些業力，我認為我們應該接受的結論是，AI也沒有第八識。」

台北雲陽寺住持 法源法師：「包括佛學知識上的，還有教理上的，我們可以盡量去運用AI，它可以幫我們快速做系統的整理，讓我們方便了解教理，那對人來講 最重要的是，把佛陀教導 離苦得樂的道理，要在日常生活去實踐，我們人自己該做的，這是AI幫助不了的。」

面對AI新時代，佛學與科學，也能有引領之道。

台北雲陽寺住持 法源法師：「希望說能夠號召宗教界也好，在科技界也好 社會各階層也好，我們來提出一個，AI發展的建議 倡議，希望整個AI的發展，是來幫助社會人群，而不要對人群生命造成傷害。」

AI的標配，若能加上慈悲與利他，會不會世界變得有一點不一樣？下次，您問問AI吧。

