AJ哥又糗了！嗨喊「慈善協會合法成立」 遭台南社會局打臉下架

AJ哥直播嗨喊，他的慈善協會已經通過政府核准，結果被台南社會局打臉。（圖／翻攝Google Map）

在台南經營家具的直播主網紅「AJ哥」，經常透過社群分享自己做的公益事蹟，卻頻頻爆發「假公益真斂財」的爭議。日前，AJ哥又再度宣布成立個人名義的慈善機構，且獲得台南市政府的核准等，不過馬上就被社會局打臉，連公文都還沒發，目前已經下架。

據了解，AJ哥日前在直播和大家分享喜訊，宣布以他為名義的慈善協會已通過台南市政府社會局立案核准，且已經被列入「人民團體名冊」，強調他們是合法慈善團體，開心直呼「一切都值得！」更呼籲粉絲認購羊毛被來幫助弱勢個案。

廣告 廣告

不過，AJ哥此舉立刻引來大批民眾質疑。對此，專門拆穿公益網紅的網紅推手圤智雨，11日也曝光一段與台南市社會局的對話錄音檔。社會局解釋，關於AJ哥的案子，是他們的失誤，確實有收到資料，但都在審核中，不僅還沒立案，就連公文都還沒發出，目前已經將網站下架，未來會在約法治人員一起討論此案。

據《TVBS新聞網》報導，圤智雨指出，AJ哥過去就發生他在未取得正式核准的情況下，進行金錢或物資的公益號召，立刻被社會局禁止，視為「違法公益勸募」。讓圤智雨不禁痛批，公益是最不能拿來當作人設的工具，但AJ哥就是想靠公益形象賺錢，欺騙社會大眾。

更多中時新聞網報導

外用胰島素治療 有望10年問世

TPBL》阿巴西帶傷照飆分 特攻扳倒戰神

董事長吳永吉首發個專 譜礦工父子情