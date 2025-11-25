AJ哥怒了！痛批賓賓哥「毫無道德底線」：若我小孩被直播會找他輸贏

娛樂中心／綜合報導

AJ哥拍片痛批賓賓哥毫無道德底線，「今天如果是我的小孩被人抓來直播，我可能會找他輸贏。」（圖／翻攝自AJ哥、賓賓哥抖音）

網紅賓賓哥（江建樺）近期被控以神秘嘉賓身分到台中某國中參與魔術師王元照的演講，過程中開抖音直播，遭校長中斷制止,引起爭議。台中市長盧秀燕重批行為白目，宣布台中永不錄用倆人。而賓賓哥隨後發聲明鞠躬道歉。「宿敵」AJ哥今（25日）拍片痛批賓賓哥毫無道德底線，「今天如果是我的小孩被人抓來直播，我可能會找他輸贏。」

AJ哥拍片痛批賓賓哥毫無道德底線，「今天如果是我的小孩被人抓來直播，我可能會找他輸贏。」（圖／翻攝自AJ哥IG）

AJ哥今天在社群以「社會事件，天下父母心」為題拍片，表示最近幾天私訊被灌爆，校園直播小朋友是不對的行為，不對就是不對，我今天說的是將心比心的事情，如果今天是你我的小孩，在學校被人家因為流量拿來直播，你會開心嗎？絕對不會開心，「今天如果是我的小孩被人抓來直播，我可能會找他輸贏」，我的小孩只能我直播錄影，因為他是我的寶貝，所有的小孩都是父母親的寶貝，老師極力保護的對象，所以這次校方、台中市長會這麼生氣，因為你播到我們國家未來的棟樑。

AJ哥接著痛批賓賓哥，大家極力保護的對象，而你卻把它拿來當流量使用，錯了，有說好、沒說好都不是重點，最大的錯不是有沒有溝通，「如果你今天有道德底線，小孩就不會直播下去」，根本不用說學校有沒有答應直播，不要在那邊打馬虎眼，獎狀更不需要拿。

AJ哥表示，如果今天我有機會去學校演講辦活動，我頂多是錄影，如果有拍到小孩的臉，我們可以後製馬賽克，你直播就是不可預料，你怎麼知道會不會拍到小孩，直播小孩就是不對，沒有站在小孩、父母、學校、老師的立場，怪不得你會被點名。



