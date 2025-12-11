Aj哥直播喊協會成立！社會局打臉沒核准要求下架 網怒轟：消費弱勢

記者蔡維歆／台北報導

AJ哥拍片「感化酸民」自爆：已虧損2個月。（圖／翻攝AJ哥臉書）

台灣網紅 Aj哥近日在 TikTok 上宣稱自家協會「正式成立」，更在直播中呼籲粉絲「認購羊毛被」協助弱勢個案。然而事件在今日急轉直下，台南市社會局親自出面澄清表示協會根本沒有通過，也從未寄出任何公文。社會局表示協會的資料僅在行政校閱階段，「沒有核准、也沒有任何立案文號」，強調 Aj哥網站上刊出的立案資訊全屬錯誤，已要求其立刻下架，以免造成大眾誤信。

Aj哥又爆出爭議。（圖／翻攝自TikTok）

消息曝光後全網瞬間炸裂，不少民眾怒批Aj哥藉「偽立案」做公益包裝。留言區一片罵聲，包括「公益不是行銷話術。」、「弱勢不是你直播帶貨的工具。」這並不是 Aj哥第一次陷入公益風波。根據外界公開紀錄，他曾因 未取得正式核准就進行金錢或物資的公益號召，遭社會局視為「違法公益勸募」，並要求停止行為、不得再擅自募集。

面對這次假立案爭議，網紅推手圤智雨也公開痛批 Aj哥，毫不保留火力。他怒嗆：「Aj哥這種人最喜歡偷雞摸狗，之前的違法公益勸募款項還沒還完，現在立刻開直播就是想靠公益形象賺錢還騙社會大眾，真的是不要臉到極點。」圤智雨指出，公益最不能被拿來當作人設工具，而 Aj哥一再踩線讓人難以接受。

