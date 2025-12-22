AJ哥親弟弟驚傳去世！「真正死因」曝光 他雙手合十哀慟：一路好走

娛樂中心／綜合報導

網紅AJ哥（本名曹暐國）在台南市永康區經營「皇家寶傢俱沙發」，在抖音上更擁有破60萬粉絲追縱，先前與賓賓哥（本名江建樺）隔空交火，以及涉嫌侵吞、未透明公開善款，掀起外界討論。AJ哥今（22日）在社群公布弟弟去世躺在棺材的影片，難過透露其「死因」，表示對方生前選擇火化進行樹葬。

AJ哥透露弟弟罹患大腸癌病逝，生前選擇火化後進行樹葬。（圖／翻攝自AJ哥IG）

AJ哥今在社群公布弟弟於殯儀館內躺在棺材的影片，並雙手合十難過表示，這個大腸癌弟弟，我來送他最後一哩路，準備要送去火葬場，弟弟生前選擇樹葬，因為他沒有結婚，父母在傳統禮儀是不能送他的。我們會覺得很惋惜，但是弟弟沒有病痛了，讓他一路好走，阿彌陀佛。

AJ哥雙手合十惋惜表示，弟弟沒有病痛了，讓他一路好走，阿彌陀佛。（圖／翻攝自AJ哥IG）

AJ哥接著語重心長表示，人生真的很無常，我希望每個人把握有生之年，多做善事、多布施，替自己累積一點福報，AJ哥每天在外面跑，我也是在累積自己的福報，所有跟隨AJ哥的粉絲，也是一起在守護這份善良。你不要看你們小小的，支持者就是我們一直走下去的動力，沒有你們的支持，我們的公信力也沒這麼強，現在詐騙集團著麼多。祝弟弟一路好走，阿彌陀佛。



