「AJ HOTEL調酒大賽」激發創意對決 多元分組培養明日之星

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】新竹藝文創新猷！安捷國際酒店首屆「AJ調酒創意大賽 Hit it Mix 2025 Mixology【君酌－AJ威士忌】」，19日圓滿落幕。深度推廣專屬酒品並透過融合專業技藝與公眾創意，提升品牌能見度，致力打造一個連結酒吧專業人士與廣大愛好者的活力社群。

參加AJ 調酒大賽的選手們無不全力以赴，接受綜合實力的考驗。（圖/記者黃溎芬翻攝）

董事長陳品峰表示，舉辦調酒創意大賽不僅為推廣「君酌」的獨特風味，其深層意義期以新竹開尬搭建起專業與熱情對話的舞台，將調酒藝術融入在地的社交文化生活，激盪出專屬於這個城市的品味新浪潮。

新竹安捷國際酒店董事長陳品峰，鼓勵參賽者以多元創藝調出夢想、贏得榮耀，致力培養新秀。（圖/記者黃溎芬翻攝）

賽事分為「專業組」(酒吧從業人員)與「公開組」(學生及業餘愛好者)，吸引全台38組調酒好手踴躍參與。流程嚴謹且富挑戰性，選手以主辦單位寄送的指定基酒「君酌－AJ威士忌」進行創作，依「酒譜完整性」、「創意與主題連結」及「視覺呈現」等標準，審查提交詳細酒譜、理念說明與成品影像，並結合其於社群媒體(FB/IG)之發佈表現，經過初審最終各選出6組頂尖隊伍晉級決賽。決賽於AJ HOTEL展演區盛大舉行，每組選手僅有10分鐘時間完成調製、口頭闡述作品故事並即席回答評審提問。評審團聚焦「創意與主題詮釋」、「風味平衡」、「視覺美感」、「操作技巧」及「表達能力」等五大面向，全面考驗選手的綜合實力。

AJ調酒創意大賽中不乏許多結合了在地元素，揮灑出令人驚豔作品。（圖/記者黃溎芬翻攝）

主辦單位以高額獎勵與巡演機會培育調酒新星，冠軍不僅可獲總價值高達六萬元的獎勵(獎金三萬元及AJ HOTEL住宿券三萬元)，更將取得難得的品牌合作與客座巡演機會。亞、季軍也獲頒優渥獎勵，前三名均獲邀至酒店內知名酒吧「飲浪吧」進行客座巡演。另為鼓勵社群參與，賽事設有「人氣獎」表彰於網路平台，獲得最高聲量之作品。決賽暨頒獎典禮貴賓雲集，包括新竹安捷國際酒店陳品峰董事長、前台灣菸酒公司林士傑總經理、《WSD酒訊雜誌》吳志彥(李奧)社長以及知名冠軍調酒師吳盈憲老師等業界權威親臨現場，共同見證新生代調酒明星的誕生。陳品峰董事長強調，看見這麼多優秀的創作者，以該特定酒款為畫布，揮灑出令人驚豔的作品，正是活動最大的價值，未來我們將持續投入規劃更多元的藝文活動，讓創意的火花在新竹不斷綻放。主辦單位預告已規劃舉辦「從花果山到安捷：一場關於悟的公益盛會」由國寶級京劇表演藝術家朱陸豪表演、「繪影大賞」等活動，誠摯邀請各界持續關注並共襄盛舉。

