AKASAKI亞巡台北壓軸爆滿！〈Bunny Girl〉全場嗨翻
19歲日本創作新星AKASAKI於12月7日首次在台灣Legacy Taipei舉辦個人專場，這也是他亞洲巡演《AKASAKI - 1st ASIA TOUR 「KONNICHIWA」》最終場，吸引1200位歌迷到場，為這場亞巡劃下完美句點。
演出開場，場館燈光驟暗，心跳聲音效響徹全場，緊張氛圍瞬間拉滿，直到AKASAKI身著猩紅西裝登場，尖叫聲爆發開場。他以〈徘徊〉及出道曲〈弾きこもり〉揭幕，展現俐落台風與細膩情感，迅速帶領全場進入他的音樂世界。AKASAKI在台上激動表示：「這是我第二次來，真的好想好想大家啊！」引發歌迷熱烈回應。
他以融合Lo-fi、另類R&B與J-Pop的獨特風格著稱，當晚曲目涵蓋〈懐メロを抱えて〉、〈波まかせ〉的溫暖旋律，以及〈プレデター〉、〈全身前礼〉的強烈節奏，包括兩首新作共帶來超過20首歌曲，展現他19歲卻已成熟的演唱實力與舞台魅力。演唱代表作〈Bunny Girl〉時，前奏一響全場尖叫如浪潮湧來，他大喊「大家準備好了嗎！」，帶領歌迷一起嗨唱搖擺，現場氣氛達到高潮。
AKASAKI在台上滿臉笑意地向歌迷表達感謝，「今天真的太棒了！超級好玩」，台下音浪與掌聲回應讓他感動不已。作為亞巡海外壓軸場，台北對他意義非凡，他在演出尾聲承諾未來將帶更多新作品回台演出，這番話讓現場洋溢著滿滿溫暖與不捨，演唱會在熱烈氛圍中圓滿落幕。
