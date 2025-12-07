AKASAKI台北飆唱夯曲〈Bunny Girl〉千人一起嗨 滿足喊：超級好玩！

AKASAKI首次來台舉行專場演唱會。大鴻藝術BIG ART提供

19歲的日本創作新星AKASAKI昨（7日）晚在Legacy Taipei開唱，也是他的亞洲巡演「KONNICHIWA」最終場，為這段旅程劃下完美句點。首次在台舉辦個人專場的他，消息公布後便獲得壓倒性迴響，抽票申請多到超出場地容量數倍。主辦單位大鴻藝術BIG ART因此多次加開票券復活抽選與讓票媒合，就是為了要讓更多歌迷得以進場共襄盛舉。

AKASAKI讓台灣歌迷感受到他的音樂魅力。大鴻藝術BIG ART提供

演出開場時，場館燈光瞬間暗下，僅剩強烈的心跳聲音效迴盪全場，營造出主角即將現身的緊張期待。現場1200位歌迷屏息以待，直到AKASAKI身穿猩紅色西裝外套與條紋長褲站上舞台，歡迎的尖叫聲瞬間爆發。他在舞台上自在搖擺，以〈徘徊〉與出道曲〈弾きこもり〉揭開序幕，俐落的台風與細膩的情感演繹，迅速讓全場沉浸於他的節奏與魅力之中。

廣告 廣告

「這是我第二次來，真的好想好想大家啊！」AKASAKI在台上激動喊道，引來全場熱烈掌聲。他以融合Lo-fi、另類 R&B與J-Pop的獨特風格聞名，而今夜的曲目更完整展現出他豐富的聲線與情緒層次。從〈懐メロを抱えて〉、〈波まかせ〉的溫暖柔和，到〈プレデター〉、〈全身前礼〉的強烈爆發力，包含兩首新歌在內，他帶來20多首精選作品，毫無保留地向世界展現出19歲卻已備受矚目的成熟演唱力與舞台存在感。

AKASAKI嘴甜表示「好想大家」。大鴻藝術BIG ART提供

演唱來到代表作〈Bunny Girl〉時，全場情緒達到最高峰，前奏響起瞬間歌迷的尖叫彷彿掀起巨浪。「大家準備好了嗎！」AKASAKI以這首創下串流破億紀錄、MV點閱超過7800萬的現象級歌曲，動感地與全場觀眾大聲嗨唱搖擺，而台下回傳的音浪震動舞台，也讓 AKASAKI感動不已。他帶著滿臉笑意說道：「今天真的太棒了！超級好玩！」真摯的感謝再次掀起全場熱烈掌聲。



回到原文

更多鏡報報導

韓團CRAVITY主舞大喊「挖系馬蒔權」登熱搜！ 26歲的他也是台灣囝仔

「IU前男友」連2晚炸場高雄！ 李伊庚無懼醜聞飆唱Energy夯曲韓文版

ACON音樂節接力登場！舒華首回家鄉主持 辣露美腿超仙