AKASAKI嗨喊「好想大家」 〈Bunny Girl〉掀千人音浪

19歲日本創作歌手AKASAKI昨（12╱7）在Legacy Taipei舉行首次亞洲巡演「KONNICHIWA」最終場，他激動喊：「這是我第2次來，真的好想好想大家啊！」讓現場1200名歌迷嗨翻。

AKASAKI身穿猩紅色西裝外套與條紋長褲以〈徘徊〉與出道曲〈弾きこもり〉揭開序幕，以融合Lo-fi、另類 R&B與J-Pop的獨特風格聞名的他從〈懐メロを抱えて〉、〈波まかせ〉的溫暖柔和，到〈プレデター〉、〈全身前礼〉的強烈爆發力，一連帶來20多首精選作品，完整展現出他豐富的聲線與情緒層次。

AKASAKI一連帶來20多首精選作品。大鴻藝術BIG ART提供

演唱創下串流破億紀錄、MV點閱超過7800萬的代表作〈Bunny Girl〉時，全場嗨到最高點，台下回傳的音浪震動舞台，讓AKASAKI感動不已，他滿意說道：「今天真的太棒了！超級好玩！」

作為亞洲巡演的海外壓軸，台北場對AKASAKI有著特別的意義，他承諾未來會帶著更多新作品再度來台演出，讓許多歌迷驚喜落淚。

