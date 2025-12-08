AKB48出道20週年開唱183人大集結！「初代神7」只差她 前田敦子噴淚、宮脇咲良也「登場」

AKB48的出道20週年最終場演唱會，把畢業的人氣成員都找回來。翻攝X@AKB48_staff

日本女子夯團AKB48昨（8日）迎來出道20週年，在日本武道館的演唱會上，前田敦子、大島優子等畢業成員驚喜現身，「初代神7」只差因健康因素淡出演藝圈的渡邊麻友，她們久違在舞台同框的畫面瞬間引爆萬人尖叫聲，滿滿回憶殺也逼出前田敦子的眼淚，連初代總監督高橋南都在台上直呼：「那一幕真的太狂了！」

183人擠爆武道館舞台

安可時AKB48共計183位前後期成員都上台。X@taka4848mina

AKB48自2005年成軍至今，終於在昨天迎來出道20週年，該團歷經畢業制的成員更迭，上週一連在日本武道館舉行4天演出，6場表演共計吸引4.8萬人次朝聖，昨晚的最終場更是驚喜連連，48名現役成員與135名畢業生共183人齊聚一堂，現場宛如AKB大型同樂會。

廣告 廣告

AKB初代成員演唱當年的經典歌。翻攝X@AKB48_staff

AKB48在出道20週年的演唱會大集合。翻攝X@AKB48_staff

而最讓歌迷驚喜的是「初代神7」獨缺淡出演藝圈的渡邊麻友，包括小嶋陽菜、高橋南、前田敦子、大島優子、篠田麻里子、板野友美齊聚合體，一同獻唱〈Heavy Rotation〉、〈Maybe是藉口〉等經典歌，前田敦子更突然喊出：「優子！」大島優子也隨即以招牌笑容回應：「阿醬（前田敦子暱稱）！」成為全場高潮。

前田敦子感動哭了！宮脇咲良獻祝福

前田敦子在安可時感動哭了。翻攝X@modelpress

安可時刻，AKB48現役成員及畢業生共183人全數站上舞台，氣勢震撼。無法到場的川榮李奈與宮脇咲良，也以影片送上祝福。川榮回憶：「最深刻的記憶，是拍MV前兩小時才臨時學舞步。正因為那段經歷，即使畢業10年，我仍能在各種情況下靈活應變。」已成為韓團LE SSERAFIM一員的宮脇則說：「AKB48是教會我做夢、挑戰、持續努力的地方。當時學到的一切，至今仍是支撐我的力量。」溫暖的一席話為20週年增添更多意義。

已是韓團LE SSERAFIM成員的宮脇咲良也錄製影片祝福。翻攝X@dedemaruenzo

人在現場的前田敦子則感動落淚，說道：「我還是最想謝謝秋元老師。」大螢幕隨即cue出到場觀禮的秋元康身影，全體成員齊聲向他致謝。前田敦子更在演唱會後感動發文：「總算順利結束了武道館演出，大家辛苦了！」並公開一張以AKB48初代成員為主，身旁坐著秋元康的珍貴大合照，回憶殺爆棚。

前田敦子（右二）公開與秋元康以及成員們的自拍照。翻攝IG@atsuko_maeda_official

AKB48將續寫傳奇舞台，已敲定跨年夜將出席《第76屆紅白歌唱大賽》，屆時前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀、指原莉乃共8位已畢業的人氣前成員也將回歸共演。



回到原文

更多鏡報報導

追加傳奇陣容！AKB48睽違6年重返《紅白》 網嘆：神7少2人

AAA製作人喊告！怒斥「沿用TWICE舞台」謠言 舞台從零搭建照片曝光

韓團CRAVITY主舞大喊「挖系馬蒔權」登熱搜！ 26歲的他也是台灣囝仔