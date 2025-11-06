AKB48前成員偷戀愛退團！麻由愧疚2年：後悔一生

麻由分享這2年的心路歷程。（陳俊吉攝）

昔為AKB48 Team TP成員的日本籍女星麻由在《宇宙啦啦隊》擔任助理主持人，日前陪伴28位參賽者飛往韓國接受嚴苛訓練，看著女孩們堅持夢想的模樣，也讓她不禁回想起過往的女團生活，更是懊悔自己2年前因為戀愛而退團，「這是我此生滿後悔，又覺得很愧疚的一件事」。

麻由2023年被周刊拍到與男團noovy吉他手JK商鈞約會，AKB48 Team TP營運團隊為此發聲，表示麻由因違反成員必須遵守之行為條例，在2023年6月7日退團。

麻由希望能在30歲完成結婚、生子等事。（陳俊吉攝）

麻由曾是AKB48 Team TP成員。（陳俊吉攝）

麻由說，雖然團體合約沒有禁愛令，但成員們都有默契的遵守著，「因為我們的團體屬於比較戀愛感、少女的，不太能談戀愛」，她退團後也跟男方和平分手，結束不到一年的戀愛，2人也不曾聯絡。只是回想起自己過去經歷選秀，終於出道成為女團，結果卻又因為自己毀掉，內心充滿愧疚和後悔，只能感嘆表示，一切過去就讓它過去。

麻由笑說，很多人都對日本女生有著「很溫柔、很體貼、很會做家事」的刻板印象，讓身為大阪人的她很不解，「我覺得大阪人跟台灣人滿像的，比較大膽又大喇喇。我不太像大家印象中的日本女生，會委婉或是不太敢直接講心裡話，我比較大膽、直接一點，也是會直球對決的一個人，這部分比較像台灣女生」。

單身2年麻由表示，她對家庭生活充滿嚮往，想在30歲完成結婚、生子心願，「我快27歲了，希望有個好緣分到我身上。我喜歡年紀比我大的男生，台灣、日本男生都可以，我也很喜歡笑起來很可愛、有魅力的人，感覺待在一起會很溫暖」，像是也有參加《中文怪物》的太田拓郎笑容，就讓麻由感覺到溫暖。

