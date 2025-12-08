AKB48迎20年集結184女神！當年最紅「神7」罕見合體 少了她成遺憾

娛樂中心綜合報導

日本經典國民女團AKB48迎接20周年集結184人同台演出。（圖／翻攝自X）

日本國民級女團AKB48迎來成軍20週年，於7日在東京武道館舉辦《AKB48 20th Year Live Tour 2025》最終場演唱會，以橫跨世代的大型合體為紀念畫下重要里程碑。當晚不僅集結現役與畢業成員共184人同台演出，初代核心成員「神7 缺 1」久違回歸，雖然少1位，不過仍掀起日本娛樂圈高度關注。

被譽為黃金時代象徵的「神7」再度站上舞台。此次登場的包含前田敦子、大島優子、高橋南、板野友美、篠田麻里子與小嶋陽菜等人，唯獨缺少已引退多年的渡邊麻友，不過加上指原莉乃、峯岸南等人氣成員共同演唱多首經典代表作〈Flying Get〉、〈Heavy Rotation〉、〈成為櫻花樹吧〉，前奏一響便讓全場陷入時光倒流般的歡呼。

AKB48當年最紅的「神7缺1」難得合體。（圖／翻攝自峯岸南 X）

高橋南與小嶋陽菜開場不久就忍不住落淚，氣氛既熱烈又感傷。多年未以偶像身分現身舞台的前田敦子，被視為本場最關鍵人物。曾有「不動 Center」稱號的她，如今已轉戰戲劇圈多年，再度穿回熟悉的舞台制服登場，讓粉絲激動不已。在談話環節中她情緒潰堤，坦言接到製作人秋元康邀請時一度猶豫，最終仍決定回來陪伴AKB48迎向新的階段，也期盼未來能由現役成員繼續撐起團體的舞台。

同樣備受注目的還有大島優子。如今已成為兩個孩子的媽，回歸舞台後狀態依舊亮眼，不論外型或唱跳實力都維持高水準，讓不少觀眾驚呼時光彷彿沒有在她身上留下痕跡。這場20週年演唱會，也讓外界再次見識到 AKB48 黃金時代成員的影響力。

這次「神7」合體仍留下遺憾，唯一未現身的是渡邊麻友。她於2017年畢業、2020 年因健康因素宣布引退演藝圈，近年幾乎未再公開露面。先前日媒曾以「前人氣偶像」形容某位捲入戀情傳聞的女性，引發網路揣測，不過本人始終未對外回應。這次此次演出不僅集結現役與歷代成員共184人同台，更促成粉絲心目中「黃金世代」的大規模回歸，掀起滿滿回憶殺。

