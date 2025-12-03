AKB48 合體神級元老成員 暌違六年重返NHK紅白

睽違六年，AKB48確定在今年除夕夜的《NHK紅白歌合戰》登場！這次由現役成員與八位元老成員共同演出，包括前田敦子、高橋Minami、小嶋陽菜、板野友美、峯岸Minami、大島優子、柏木由紀、指原莉乃都將現身，這個組合也成為二十周年活動中的最盛大的一段演出。

現役與元老成員共同登上紅白舞台，雖然曲目尚未公布，但官方強調會以跨越不同時期的編排，呈現團體出道二十年的精華。而AKB48今年推出紀念單曲〈Oh my pumpkin！〉，也邀請多位元老成員參與錄音，成為今年活動的指標之一。

AKB48今年迎來二十周年，各項紀念活動陸續展開。本月登上日本武道館舉辦連續四天演唱會，同樣會有元老級成員參與。團隊近期因新世代成員的活躍引發網友討論，沒想到竟然還準備了這段演出，為這個值得紀念的年份錦上添花。

今年紅白的主題設定為「連結、相連、除夕夜。」NHK表示，希望能在放送百年之後，以音樂串起不同時期與語言背景的觀眾。節目將於12月31日晚間播出，台灣觀眾可透過NHK亞洲台觀看。