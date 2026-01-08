AKB48 Team TP成員余嬿慈消失8個月 公司列2罪狀怒解約提告

好言娛樂發聲稱AKB48 Team TP成員余嬿慈無故失聯8個月，1月6日已解約並將依法追究相關法律責任。（圖／翻攝自臉書／AKB48 Team TP）

人氣偶像女團AKB48 Team TP日前才因成員范姜又恩違約遭處分引關注，近日該團所屬經紀公司好言娛樂突發聲明，與另一名成員余嬿慈解約，並列出其2罪狀將依法追究法律責任。據悉，余嬿慈去（2025）年5月以家庭因素暫停演藝活動。

好言娛樂6日於AKB48 Team TP的官方臉書粉絲專頁發布聲明，內容提到成員余嬿慈自114年5月9日起在沒有合理說明情況下，無任何原因與公司失聯，包括電話未接聽和訊息不讀不回。公司方認為其行為已嚴重違反雙方合約約定。

除此之外，公司指出，余嬿慈未履行藝人應盡職責，不依約出席公司安排之培訓課程，更沒有出席任何與演藝活動及宣傳相關之工作，影響公司培訓體系與演藝規劃。聲明中指出，余嬿慈的行為已造成公司實質損失，對此，6日起終止雙方合約關係，並將依法追究相關法律責任。

據了解，余嬿慈年僅19歲，去（2025）年5月AKB48 Team TP臉書就有PO出她的手寫信，向粉絲致歉因家庭因素，將暫停演藝活動與團體工作，同時停更了官方個人Instagram與直播平台，個人周邊也同步停售。豈料，當時余嬿慈喊話粉絲耐心等候她回歸，如今還與公司鬧翻，也讓喜歡她的人失望了。

【好言娛樂有限公司聲明書】

本公司所屬簽約藝人余嬿慈，於合約履行期間發生下列情事，已構成違反經紀合約之約定：

一、自中華民國114年5月9日 起，余嬿慈未經事前通知或合理說明，即無故失聯，包含電話未接聽、訊息未讀亦未回覆。

二、未依約出席本公司所安排之培訓課程，亦未履行任何與演藝活動及宣傳相關之工作內容。

上述行為已嚴重影響合約之正常履行，亦致本公司所投入之培訓與相關資源無法持續進行，造成實質損失。

爰此，本公司依雙方所簽訂之經紀合約約定及相關法律規定，自即日起終止雙方之經紀合約關係，並就因此所生之一切損害，依法追究相關法律責任。

特此聲明。

好言娛樂有限公司

中華民國115年1月5日

