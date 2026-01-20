AKB48 Team TP成員請假衝學業卻在上海出道！粉絲不滿

人氣女團AKB48 Team TP研究生翁曼綾2024年6月宣布暫停活動。（圖／翻攝自翁曼綾IG）





人氣女團AKB48 Team TP的研究生翁曼綾，在2024年6月無預警宣布因為要衝刺學業而暫停活動。消息一出，粉絲們原本都抱持著體諒與祝福的心情，希望她能順利通過大學學測，後來卻發現她在上海出道，掀起不小討論。

暫停活動背後的真實動向

AKB48 Team TP營運團隊2024年6月7日正式發布公告，翁曼綾因為個人的學業規劃，將從7月1日起暫停所有偶像活動。翁曼綾當時還寫下誠意十足的手寫信，感性表示2025年1月就要學測了，為了能認真讀書，經過與家人及公司討論後決定閉關，並要粉絲們等等她，期待明年再見。這封信讓許多人深信她是為了在台灣升學而努力，然而隨後卻有消息傳出，她已錄取位於中國大陸的中央戲劇學院，這與當初營運對外宣稱的學業閉關理由似乎存在不小的認知落差。

兼任制度與閉關宣言的矛盾點

讓粉絲情緒炸開的導火線，是翁曼綾隨後在去年底突然宣布兼任TSH48，TSH48是以上海為據點的AKB48海外姐妹團體，雖然在AKB48行之有年的傳統中，兼任制度就像是交換學生，能增加成員的曝光與歷練，像是日本知名成員柏木由紀就曾有過相關經驗。但問題在於兼任是兩邊的工作都要兼顧，翁曼綾對外表示要為了學測暫停台灣團體的所有工作，甚至未出席2024年8月的5周年紀念演唱會，私底下卻跑去參加TSH48的宣傳活動。

粉絲不滿公司規定模糊不清

目前網路上出現檢討聲浪，不少支持者認為這種做法對其他留在台灣努力的女孩非常不公平。粉絲批評，如果一心想往中國大陸發展，大可以退團或是正式移籍，而不是佔著AKB48 Team TP研究生的名額，卻對原本的團體毫無貢獻。大家更擔心的是，目前的營運規定似乎出現了巨大的灰色地帶，如果成員都能以讀書為由在台灣神隱，實際上卻去其他姐妹團發展，那粉絲的信任感將會徹底崩解。針對這些種種疑慮，目前許多人都在等待公司能給出一個正式且透明的說法。



