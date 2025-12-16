AKB48 Team TP蔡亞恩推寫真 獻出兩個「第一次」超害羞

麵麵最滿的照片。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP 成員蔡亞恩（麵麵）首本個人寫真集《初次見麵》一推出便氣勢驚人，12月8日正式發行後，當週即空降博客來暢銷榜第一名，銷售熱度持續延燒。14日她舉辦 「蔡亞恩 1st 寫真集《初次見麵》簽書會」 湧入粉絲，從下午兩點半一路簽到晚上八點，親筆簽出超過1千本寫真集，人氣相當旺。

寫真書收錄蔡亞恩青澀制服、睡衣、洋裝，以及青春悸動的海邊泳裝等多元樣貌，蔡亞恩自己都忍不住笑說：「好像泡麵排行榜喔！」各種口味一次端上桌。一次完成寫真書、簽書會的初體驗，蔡亞恩直言，這真的是「人生很多個第一次一起來」的挑戰。「第一次個人寫真集、第一次以『只有我』為主角的見面會，一開始真的又期待又緊張。」但她也坦言，比起緊張，更多的是感謝，因為如果沒有一路支持的粉絲，這些第一次根本不可能實現。

個人簽書會當天爸爸、媽媽、哥哥與大嫂全員到齊支持，「而且他們不只是來看，還自己掏腰包買了好幾本寫真書，說也想體驗看看簽書會。」AKB48 Team TP 成員們也在背後暖心撐腰，劉曉晴還傳來的加油打氣的訊息。

至於拍攝過程，蔡亞恩也分享拍寫真其實一點都不輕鬆，早起、長時間拍攝、反覆切換情緒與拍攝風格，對體力與專注力都是考驗，但看到成品後，她發現鏡頭裡留下的是自己最自然、最真實的樣子，「就覺得一切都很值得。」不少人關心寫真集的尺度問題，麵麵則笑說，身邊的人反而比她還興奮，「我跟我媽說要出寫真集，她超開心，朋友也一直說『既然要出就要拍得超漂亮！』」反倒是她本人比較害羞。她也清楚表明原則，不是走性感路線，而是清純、青春、屬於以前和現在的自己。

