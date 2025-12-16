AKB48 Team TP蔡亞恩首本寫真火力全開！25歲解鎖睡衣、泳裝尺度

蔡亞恩個人寫真集《初次見麵》銷售亮眼。好言娛樂提供

AKB48 Team TP成員蔡亞恩（麵麵）首本個人寫真集《初次見麵》發行以來銷售氣勢驚人，不僅空降博客來暢銷榜冠軍，隔週舉辦的簽書會活動也一舉衝進誠品暢銷榜。蔡亞恩14日在大直美麗華摩天輪廣場舉辦人生首場個人簽書會，現場人潮湧現，活動從下午進行至晚間，親筆簽出超過千本寫真集。

《初次見麵》以「屬於25歲的全部，都想讓你知道」為核心概念，完整收錄蔡亞恩多元面貌，從校園制服、居家睡衣、日常洋裝到海邊泳裝，一次呈現青春、清純與自然氣質，展現舞台之外更貼近生活的真實樣貌。她笑稱寫真集彷彿「泡麵排行榜」，各種風格一次上桌。

談及首次推出個人寫真集與專屬簽書會，蔡亞恩坦言是「人生很多第一次同時到來」，心情既期待又緊張，但更多的是感謝粉絲一路以來的支持，讓這些重要里程碑得以實現。她形容《初次見麵》是一份將青春好好收藏的禮物。

簽書會當天，蔡亞恩的家人全員到齊力挺，AKB48 Team TP成員也暖心相挺，伊品擔任活動主持、劉曉晴提前傳來加油訊息，讓她備感安心與感動。她也分享，寫真拍攝過程相當辛苦，但看到成品中自然真實的自己，一切付出都顯得值得。

