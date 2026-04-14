AKIRA出道20周年夢幻聯動 泰國傳奇饒舌天王助威

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AKIRA（左）首張個人作品《URBAN SAVAGE》攜手F.HERO合作。愛貝克思提供



日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA在6月6日將迎來出道20周年之際宣布將邀活躍於泰國與亞洲音樂圈、被譽為國民級傳奇饒舌歌手的F.HERO參與歌曲合作《URBAN SAVAGE》。

AKIRA與F.HERO私下也有深厚交情，夢幻合作曲以〈Thrill Drive〉為題，呈現充滿速度感的音樂風格，同時融入AKIRA獨有的街頭根源，透過充滿熱血的歌詞描繪2人的人生觀與生存方式。

另外，AKIRA也首次以個人名義推出收錄4首歌曲的數位EP《URBAN SAVAGE》，日前也以「放浪兄弟」身分推出〈24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘〉，本月將在東京巨蛋連2天嗨唱；7月也將展開個人首次巡演「放浪兄弟 AKIRA 20th Anniversary Special Live Tour “URBAN SAVAGE”」，後續更多企劃令人期待。

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累積20年歷練，AKIRA跨足亞洲、挑戰國內外舞台，不畏改變、貫徹自我風格與人生態度，在持續進化之中邁向全新階段，他強調未來不屬於任何人，而是要親手開創。

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