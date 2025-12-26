AKIRA前隊友超辣老婆慘了！「逃漏稅1.5億」遭國稅局告發 IG貼文成證據

記者王培驊／綜合報導

網紅宮崎麗果是前EXILE放浪兄弟成員黑木啓司的老婆。（圖／翻攝自IG @reika_miyazaki）

日本演藝圈與網紅圈近日投下震撼彈。以「宮崎麗果」名義活躍的37歲人氣網紅、同時也是廣告公司「Solarie（ソラリエ）」代表的黑木麗香，遭東京國稅局指控涉嫌長期逃漏法人稅與消費稅，金額高達約1億5700萬日圓，已於12月25日遭刑事告發。

宮崎麗果涉嫌逃漏法人稅約1億2600萬日圓。（圖／翻攝自IG @reika_miyazaki）

根據日媒《女性自身》報導，黑木麗香被指控在2021年及2023年至2024年間，透過虛報業務委託費、製作不實收據等方式，壓低公司實際所得，涉嫌逃漏法人稅約1億2600萬日圓；另於2022年至2024年間，還被指未繳納約3100萬日圓的消費稅。相關單位認為，這些行為並非偶發，而是長期、系統性操作，與她關係密切的兩名友人也因此被依「協助逃稅」罪嫌一併告發。

宮崎麗果過去經常塑造自己貴婦的形象。（圖／翻攝自IG @reika_miyazaki）

更引發討論的是，黑木麗香過去在社群平台上塑造的「頂級貴婦」形象，如今被外界質疑與逃稅案有關。她的Instagram過去曾大量出現愛馬仕柏金包、凱莉包排滿整面牆的更衣室畫面，以及新車法拉利、勞斯萊斯等豪車貼文，其中不乏轉售價格動輒逼近千萬日圓的稀有款包款，被視為她事業成功、財力驚人的象徵。

不過就在刑事告發消息曝光前夕，眼尖網友發現，她的社群帳號已悄悄出現「異變」——多則高價精品、名車相關貼文接連消失，甚至包含丈夫、前EXILE成員黑木啓司送給她的名牌包內容，也一併被刪除。這一連串「清空炫富痕跡」的動作，事後被解讀成案件爆發前的預兆。

除了奢華生活照，黑木麗香帳號中另一項明顯變化，也引發關注。她原本以「四寶媽」形象受到大量媽媽族群追捧，過去經常讓孩子正臉入鏡分享家庭日常，但近期孩子相關照片幾乎全面消失。知情人士指出，這樣的調整，很可能是為了在風波擴大前，刻意將家人與案件切割。

對此，黑木麗香也在公司官網與社群發出聲明致歉，強調已接受國稅局指正，將在專業人士協助下完成修正申報與補繳稅款，並表示「家人與本案無關」，希望外界不要波及無辜親屬。由於案件已進入司法程序，她也表示暫時無法對細節多作說明。

黑木麗香16歲出道當模特兒，曾就讀上智大學，之後跨足演藝與創業領域，打造多個美容、健康與女性品牌，並在社群累積超過47萬粉絲，一度被視為「事業、婚姻、育兒全勝組」的代表人物。如今卻因逃稅案形象瞬間翻車。隨著案件曝光，網路上議論不斷，有人直言「炫富炫過頭，果然出事」，也有人感嘆「社群時代，連逃稅都能包裝成成功人生」。這起風波後續如何發展，仍有待司法進一步釐清。

