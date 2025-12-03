AKIRA命中天生自帶光芒！最具紳士風度的星座TOP 3
「國民姐夫」AKIRA娶回林志玲後，在事業和家庭上都有了非凡成就。他到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，和唐綺陽聊到最具紳士風度的星座，果然AKIRA的獅子座榜上有名，完全說中他始終如一的溫柔形象，正是和星座特質有關。
最具紳士風度星座第三名是處女座，屬於脾氣溫和的好好先生。正好AKIRA星盤中的處女座也很強，唐綺陽說，處女座本身喜歡整齊清潔，加上日本人的性格中原本就有處女座的氣質，喜歡細節、工藝，具有職人精神，什麼都做到完美主義，所以處女男往往給人的印象都不錯。
第二名上榜的就是AKIRA的獅子座，自帶光芒有著自己的風格。唐綺陽分析，獅子座除了自帶光芒，出門時總是會自動意識到有人在看他，既然有人會看，就要保持自己的風格，所以紳士風度在外面也是必須的，本質上是不是孩子氣另當別論，但只要在外面一定有模有樣。
第一名最有紳士風度的是天蠍座，出門在外總打理得乾淨整齊。唐綺陽正好是天蠍座，她說天蠍座本質有一點害羞，都會希望給別人好印象。因為天蠍座最怕被別人嫌東嫌西，所以無論如何在外面一定會把自己打理好，如果沒有打理好就會躲起來，只要知道需要出去見人，一定會把自己打理妥當，展現紳士風度。
