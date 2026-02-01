AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，正式成為台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的定情關鍵。

AKIRA提到他跟林志玲相識於2011年的舞台劇《赤壁～愛～》，而真正讓兩人感情升溫的關鍵，是在於一通電話，原來林志玲在奶奶過世時曾致電給他，AKIRA雖然沒有多說安慰的話語，但卻默默陪伴林志玲，即使對方睡著也沒掛斷電話，長達兩小時的通話，成了定情關鍵，婚後相互扶持至今。

事實上，AKIRA除了演藝圈工作外，還同時兼任經紀公司LDH台灣分部「LDH愛夢悅」社長，AKIRA在節目中指出公司幾乎沒有喝酒聚會的活動，讓擅於喝酒聊天的他，完全沒有發揮空間，忍不住笑說：「我該怎麼辦」。

AKIRA擔任日本經紀公司在台分部社長。（圖／LDH 愛夢悅提供）

