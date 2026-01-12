AKIRA師弟醉嗆司機「殺死你」還施暴 停工11個月拚復出

之前涉嫌施暴、恐嚇司機，今市隆二在今年3月準備復出。（翻攝網路）

林志玲老公AKIRA的師弟、日本男團三代目J SOUL BROTHERS主唱今市隆二因捲入對計程車司機施暴、恐嚇風波暫停演藝活動，日媒引述演藝記者指出，他將在今年3月復出。

回顧今市隆二2010年成為三代目J SOUL BROTHERS的主唱出道，團體自2012年起連7年登紅白，2014年單曲〈R.Y.U.S.E.I.〉創下百萬銷量；他2018年也展開個人活動。私生活方面，他於2025年4月與一名40多歲一般女性結婚，同月迎來第一胎。 沒想到同樣在2025年4月，今市隆二搭計程車因醉嗆司機「殺死你」並且動粗，7月遭到送辦；經紀公司公開致歉，並宣布他暫停演藝活動；報導並稱今市隆二深刻反省，除了戒酒之外，也徹底規定除生活上必要行動外一律不外出，並持續向被害司機道歉。 其後今市隆二與受害司機8月達成和解、10月不起訴，經紀公司表示將逐步準備、預計今年起他恢復活動；如今延期的迷你專輯預計在2026年3月推出，今市隆二已參與三代目演唱會與活動會議，復出首站也定調「與成員一起」。

