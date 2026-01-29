AKIRA拍《HiGH&LOW 熱血街頭》靠潑鹽水整理頭髮

EXILE AKIRA透露當年拍攝《HiGH & LOW 熱血街頭》花絮。 圖／LDH 愛夢悅

EXILE 放浪兄弟成員 AKIRA 日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會，系列迎來 10 週年，多位歷代演出成員同台。回顧當年演出琥珀一角的準備過程，AKIRA 表示，拍攝前在整理造型時，會直接往頭髮潑鹽水，讓髮型呈現乾燥、帶點塵土感的狀態，一邊準備，也一邊在心裡反覆問自己「我怎麼會變成這樣」。

導演平沼紀久也提到，拍攝期間 AKIRA 幾乎每天都以鹽水洗頭後進棚，刻意保留不修飾的質地。平沼形容，那句「你怎麼了，琥珀」不只是戲中的台詞，而是角色內在的提問，AKIRA 也表示，透過這樣的方式，更容易自然進入角色狀態。

AKIRA 強調每次站在這樣的場合，都能再次感受到作品的深度與延展性，「能用『Made in LDH』的方式，持續挑戰最前線的娛樂形式，把這個企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事。」《HiGH&LOW》自推出以來，從日劇、電影延伸至舞台劇、音樂與演唱會、遊戲等形式。隨著 10 週年到來，包括電影系列回顧上映與全夜放映活動，今年將展開為期一整年的紀念計畫。

《HiGH & LOW 熱血街頭》系列慶祝十週年。 圖／LDH 愛夢悅





《HiGH&LOW 熱血街頭》電影系列可在Netflix平台觀看。而今年也同時是放浪一族6年一度的祭典Perfect Year，相關詳情可鎖定LDH愛夢悅官方網站與社群專頁。

