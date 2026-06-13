AKIRA曝林志玲醉後真面目！被問「是虎媽嗎」喊1句

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娛樂中心／邱于芳報導

「台灣第一名模」林志玲與日本男星AKIRA婚後育有一子，家庭生活一直備受關注。近日AKIRA接受王偉忠廣播節目專訪時，意外鬆口愛妻酒醉後的真實模樣，笑稱她喝醉後會打開話匣子說個不停。隨著話題轉到育兒生活，AKIRA也被追問林志玲是否屬於「虎媽型」家長，他則立刻出聲反駁，笑著替愛妻平反，一家三口的私下互動也隨之曝光。





AKIRA罕曝林志玲「醉後真面目」！被問愛妻「是虎媽嗎」當場喊出這句

林志玲（左圖右）與AKIRA（左圖左）婚後生活一向低調，鮮少公開放閃，但從受訪內容不難看出夫妻感情依舊甜蜜，不論是共享美食時光，還是攜手育兒，都展現十足默契。（翻攝自林志玲IG）

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日前AKIRA登上王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，大方宣布自己即將出EP的消息，也在談話中分享，自己喜歡的台灣美食，他透露最愛台北名店「運鈍根湯」，夫妻兩人也經常一起享用，一邊喝湯、一邊聊到深夜。運鈍根湯是以許多中藥材「全酒熬製」的美味雞湯，因此許多人喝一碗就可能醉倒，因此王偉忠也問及林志玲喝湯後顯露醉意會有什麼反應，AKIRA爆料愛妻的臉會變很紅，然後會變成「羊醉」狀態，像哲學家般滔滔不絕、說個不停。

AKIRA罕曝林志玲「醉後真面目」！被問愛妻「是虎媽嗎」當場喊出這句

面對「林志玲是否為虎媽」的靈魂拷問，AKIRA毫不猶豫給出否定答案，還親曝夫妻育兒分工，替愛妻平反。（圖／翻攝自林志玲IG）





話鋒一轉，AKIRA被問到當爸爸以後的心得感想，AKIRA坦言生活規律因為孩子全部改變，且想當「孩子覺得最棒的爸爸」。接著王偉忠祭出靈魂拷問：大家心目中的「志玲姐姐」在家是否扮演「虎媽」角色？聽到林志玲差一點就要成為虎媽，AKIRA立刻反駁，給出否定答案，絲毫沒有猶豫，他急忙解釋兩人的家庭分工，自己對孩子會有更多禮貌上和禮儀的要求，林志玲則是給孩子更多的「愛與溫柔」，讓林志玲在國人心中仍然保持溫柔形象。

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