AKIRA沒副業命 處女座不怕麻煩就愛斜槓！活出精彩斜槓的星座TOP 3

現代人常常擁有斜槓身分，「國民姐夫」AKIRA(黑澤良平)到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，和唐綺陽聊到「活出精彩斜槓的星座」，獅子座的他也很好奇自己有沒有上榜。唐綺陽認為，斜槓的意思是可以同時兼職或是喜歡兼職，像是索艾克擁有廚師、藝人、作家等身分，而且每項都樂在其中。

TOP 3 金牛座

第三名上榜的是金牛座，追求生活品質，會多方面開發。唐綺陽分析，金牛座不一定是會大開斜槓的類型，但通常除了有一份不死不活的工作外，會發展自己想做的興趣。因為金牛座知道自己的興趣可能無法賺錢維生，所以就用斜槓的方式去發展興趣。

果然索艾克想到自己有很多金牛座的朋友都很愛創業，隔一兩年就創一個，累積下來守備範圍超廣。唐綺陽點出，因為金牛座找不到最好的，又放不下興趣，偏偏興趣做得還頗專業，所以就變成斜槓了。

TOP 2 處女座

第二名是才華洋溢的處女座，喜歡活到老學到老。唐綺陽形容處女座像是土象星座中的雙子座，腦子轉得很快，像徐乃麟就是處女座的典型代表，擁有不少副業，只要能做的都會想嘗試做做看。加上處女座不怕麻煩，會願意執著地深入探究。

唐綺陽點出處女座有著不怕麻煩的特質。

TOP 1 牡羊座

第一名最愛斜槓的是牡羊座，一旦萌生念頭，就會立刻付諸行動。唐綺陽點出牡羊座閒不下來，看到別人做不好就會乾脆自己攬來做。

AKIRA的獅子座沒有上榜，包括唐綺陽自己的天蠍座也不是斜槓榜上有名的星座。唐綺陽說，因為獅子座富有責任感，如果斜槓做不好，甚至有可能影響到本業，就會寧可不要輕易開斜槓。