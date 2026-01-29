AKIRA為角色天天鹽水洗頭 苦笑自問：我怎麼會變成這樣？
EXILE放浪兄弟成員AKIRA日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會，由於此系列迎來10週年，邀請多位歷代演出成員同台，AKIRA 回憶當年準備琥珀相關戲份前，透露是他的頭髮其實是靠潑鹽水來營造出帶點塵土感的造型，結果在一邊準備的同時，也在心裡不斷對自己發問：「我怎麼會變成這樣？」
AKIRA 為了貼近角色歷經衝突後的疲態，幾乎每天都以鹽水洗頭後進棚，刻意讓頭髮呈現乾燥、帶塵土感的狀態。導演平沼紀久也補充，那句「你怎麼了，琥珀」，不只是戲中的台詞，而是一種貫穿角色的提問。AKIRA 也回憶，透過這樣的準備方式，能更自然地進入琥珀的心境，情緒也比較不需要刻意鋪陳。
2019 年加入系列的吉野北人坦言，自己原本就是《HiGH&LOW 熱血街頭》的粉絲，如今能站在 AKIRA 飾演的琥珀身邊，反而感到壓力，直言「其實想站到最旁邊」。AKIRA 則笑回，「為了對抗這個『閃亮版 HiGH&LOW』，我才把這些成員帶來。」，SWAY 則自嘲三人屬於「暗黑側」，逗得現場笑聲不斷。
AKIRA 強調每次站在這樣的場合，都能再次感受到作品的深度與延展性，「能用『Made in LDH』的方式，持續挑戰最前線的娛樂形式，把這個企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事。」《HiGH&LOW 熱血街頭》自推出以來，已製作 4 部電視劇、7 部電影，並延伸至舞台、音樂與現場演出等形式。隨著 10 週年到來，包括電影系列回顧上映與全夜放映活動，今年將展開為期一整年的紀念計畫。
《HiGH&LOW 熱血街頭》電影系列可在Netflix平台觀看。而今年同時也是放浪一族6年一度的祭典Perfect Year，也請大家繼續支持與注目LDH愛夢悅官方網站與社群專頁。
