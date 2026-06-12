AKIRA爆料林志玲醉後真面目 被問愛妻「是虎媽嗎」他秒反駁
「台灣第一名模」林志玲7年前宣布與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，AKIRA隨即晉升成「國民姐夫」，夫妻倆的互動總是引發外界好奇。日前AKIRA接受王偉忠訪問，提到很喜歡吃台北名店「運鈍根湯」，夫妻倆還經常一同享用，因此加碼爆料林志玲喝醉後的真面目。
AKIRA日前登上廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，分享很吃台北名店姜包子、運鈍根湯，尤其第一次吃姜包子時因為太喜歡，於是一個禮拜7天就吃了6天，運鈍根湯則是夫妻倆經常一起吃，然後聊天一整晚。由於運鈍根湯是以全米酒熬煮，吃完容易有醉意，AKIRA則透露，「（林志玲喝完）她會臉很紅，她本身就是很開朗的人，那這個開朗會被放大，而且會一直笑、一直說話」。
王偉忠進一步追問，醉的時候會以動物做比喻，「想要睡覺是『豬醉』，『猴醉』是想起來跳舞，『羊醉』是（說話）像哲學家一樣」，AKIRA便笑說夫妻倆都比較符合猴跟羊。另外，提到當爸爸4年的改變，AKIRA直言整個人都變了，「包含生活規律、作息全部都已經改變了」。
說到對爸爸角色的期許，AKIRA自信說想當小朋友覺得最好的爸爸，「因為自己在做覺得可能是好的事情的時候，不見得小孩會是開心或喜歡，但是希望成為一個小孩子覺得最棒的爸爸」。而王偉忠問到林志玲是否會像虎媽比較嚴格，AKIRA立刻反駁是較溫柔，而且兩人對教育有分工，他對禮貌、禮儀相較要求，林志玲是給孩子更多的愛和溫柔，可見夫妻倆的默契十足。
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