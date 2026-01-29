AKIRA頹廢每天用鹽水洗頭 苦笑「我怎麼會變這樣」

AKIRA再次感受到作品的深度與延展性。LDH愛夢悅提供



日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA日前出席「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」企劃發表會，回憶當年飾演《HiGH&LOW熱血街頭》「琥珀」一角的頹廢髮型其實是靠潑鹽水營造出塵土感，但其實心裡不斷自問：「我怎麼會變成這樣？」

導演平沼紀久透露拍攝期間AKIRA幾乎每天都以鹽水洗頭，刻意讓頭髮呈現乾燥、帶塵土感的狀態，貼近角色歷經衝突後的疲態，那句「你怎麼了，琥珀」不只是台詞，更是一種貫穿角色的提問。AKIRA也認為透過這樣的準備方式，能更自然地進入「琥珀」的心境，比較不需要刻意鋪陳情緒。

吉野北人2019 年加入系列作品，坦言原本就是《HiGH&LOW 熱血街頭》粉絲，對於站在AKIRA飾演的「琥珀」身邊反而感到壓力，「其實想站到最旁邊」。AKIRA則笑回：「為了對抗這個『閃亮版HiGH&LOW』，我才把這些成員帶來。」SWAY則自嘲3人屬於「暗黑側」。

《HiGH&LOW 熱血街頭》至今已製作4部電視劇、7部電影，並延伸至舞台、音樂與現場演出等形式，AKIRA強調每次站在這樣的場合，都能再次感受到作品的深度與延展性，「能用『Made in LDH』的方式持續挑戰最前線的娛樂形式，把這個企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事」。

隨著10周年到來，推出電影系列回顧上映與全夜放映活動，今年將展開為期一整年的紀念計畫，《HiGH&LOW熱血街頭》電影系列可在Netflix觀看。而今年也是放浪一族6年一度的祭典Perfect Year，詳情都在LDH愛夢悅官方網站與社群。

