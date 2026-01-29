AKIRA 曝《熱血街頭》琥珀造型真相！竟然天天「用鹽水洗頭」：我怎麼會變這樣？

《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企劃發表會。LDH 愛夢悅提供

日本最強娛樂集團 LDH 旗下的 EXILE 放浪兄弟成員 AKIRA，日前出席《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企畫發表會。由於該系列今年迎來 10 週年，現場邀請多位歷代演出成員同台。AKIRA 在會中回憶當年準備傳奇角色「琥珀」的心路歷程，並透露那頭標誌性的頹廢髮型並非單純造型，而是靠潑鹽水來營造塵土感，甚至讓他在準備時不禁自問：「我怎麼會變成這樣？」

《HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR》企畫發表會。LDH 愛夢悅提供

導演平沼紀久曝拍攝細節 鹽水洗頭成琥珀入戲關鍵

導演平沼紀久進一步補充，在拍攝期間，AKIRA 幾乎每天都先以鹽水洗頭後才進棚，刻意讓髮質呈現乾燥且帶有塵土的狀態，藉此貼近角色在劇中歷經連番衝突後的疲態。平沼形容，劇中那句經典台詞「你怎麼了，琥珀」，不僅是其他角色的問句，更像是一種貫穿整部作品、對角色心境的提問。AKIRA 對此表示，透過這種極端的生理準備方式，能更自然地進入琥珀的精神世界，讓情緒流露更加真實，無需刻意鋪陳。

AKIRA公開「琥珀」髮型祕密。LDH 愛夢悅提供

吉野北人坦言與前輩同台壓力大 自嘲分屬閃亮與暗黑組

2019 年加入該系列的吉野北人也出席了本次發表會，他坦言自己原先就是《HiGH&LOW 熱血街頭》的忠實粉絲，如今能以成員身分站在 AKIRA 飾演的琥珀身邊，反而感到巨大的壓力，甚至開玩笑直言「其實想站到最旁邊」。面對後輩的拘謹，AKIRA 幽默回應：「為了對抗這個『閃亮版 HiGH&LOW』，我才把這些成員（指舊部）帶來。」同場的 SWAY 則自嘲他們這群元老成員屬於「暗黑側」，現場氣氛輕鬆，笑聲不斷。

迎接 10 週年紀念計畫 系列作品將展開全年度回顧

AKIRA 在活動總結時強調，每次參與這類場合都能再次感受到作品的深度與延展性。他感性地表示：「能用『Made in LDH』的方式，持續挑戰最前線的娛樂形式，把這個企劃推向下一個階段，是很熱血的一件事。」《HiGH&LOW 熱血街頭》自首部作推出以來，至今已產出 4 部電視劇與 7 部電影，並橫跨舞台劇、音樂及現場活動。隨著 10 週年到來，官方已規畫電影系列回顧上映及全夜放映活動，將展開為期一整年的紀念計畫。



