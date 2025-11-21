AKMU確定出走！「離開12年YG娛樂」 未來動向曝光

韓國樂團AKMU（樂童音樂家）由兄妹李燦赫、李秀賢組成。（圖／翻攝自AKMU IG）





韓國樂團AKMU（樂童音樂家）由兄妹李燦赫、李秀賢組成，從YG娛樂出道如今12年，今（21日）證實將於年底結束合約，將不簽約其他公司，而是選擇獨立活動。

根據韓媒《Xports》獨家報導，AKMU確定將於今年底結束和YG娛樂的專屬合約，並選擇不簽約其他公司獨立活動，音樂界相關人士透露，前幾個月兄妹倆和楊賢碩共進餐席時候，自然聊到未來活動方向，楊賢碩認為AKMU在YG以外的火警活動，可以成為不一樣的動力，祝福了兄妹倆獨立的選擇。

AKMU在2012年於選秀節目《K-pop Star 2》嶄露頭角，獲得全國關注，在2014年與YG娛樂簽約並推出正規專輯《Play》正式出道，憑藉高水平作詞、作曲和演唱實力獲得關注，如今將結束與YG娛樂12年合作，AKMU將如何展開今後的活動備受矚目。



