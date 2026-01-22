Albee撒嬌舞「胸狠」放大絕！超低胸禮服洩火辣曲線 畫面曝光驚呆3萬人

記者陳宣如／綜合報導

女星Albee（范乙霏）近日在社群上再度放大招，這回她不只是單純曬美照，而是直接跳起了韓團TWS最近爆紅的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，影片一上傳便掀起一陣騷動，網友觀看與互動數迅速攀升。不過讓網友最先看傻的並非舞步，而是她那身火辣造型——香檳金低胸禮服與貼身馬甲剪裁，讓深邃事業線與凹凸曲線一覽無遺，畫面帶來強烈視覺衝擊，按讚數也在短時間內飆破3萬大關。

Albee跳撒嬌舞掀3.1萬人按讚。（圖／翻攝自IG @albeefin）

畫面中Albee以側身入鏡，伴隨著節奏擺出俏皮又帶點挑釁的撒嬌舞步，並用眼神直接鎖定鏡頭，氣場與可愛度同時在線。配文一句「喜歡撒嬌還是傲嬌？」也立刻成為網友討論焦點，留言區瞬間被各種反應塞滿，不少人直呼「Albee女神撒嬌傲嬌都喜歡」、「真的好美」。甚至連前樂天桃猿啦啦隊成員巫苡萱也留言誇讚：「妳真棒！」，引發粉絲更熱烈回應。

Albee身穿低胸深V禮服大秀火辣身材。（圖／翻攝自IG @albeefin）

對於這次影片掀起的熱議，粉絲普遍把焦點放在她的體態與好身材上，尤其是那件深V禮服將胸前線條與性感腰線魅力同時放大，讓不少人好奇她平時到底怎麼維持。其實她早已在社群透露過自己的飲食習慣：她偏好高纖食材，地瓜是她常吃的選項之一，因為便宜又飽足、營養又高；而水果更是她的日常，從芭樂到各種莓果都常出現在她的分享中，讓人感覺她的飲食相當均衡。

粉絲好奇Albee維持好身材的秘訣。（圖／翻攝自IG @albeefin）

此外，口渴時Albee除了喝水，也經常選擇無糖豆漿作為替代飲品；她也曾透露若有空會熬煮紅豆水，作為幫助消除下半身水腫、維持小V臉的方式。這些日常習慣在外界眼中看似簡單，卻也被認為是她能維持好身材的重要關鍵之一。

